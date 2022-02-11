IC Insights：今年半導體銷售預期增長11%

據《IC Insights》的數據顯示，半導體產業在經歷了 2021 年的爆發性增長後，今年的漲勢將有所放緩，半導體銷售預期增長 11%，不及去年的一半。

數據顯示，2021 年全球半導體銷售強勁增長 25%。不過，2022 年半導體總銷售額預期將增長 11%，與 2020 年持平。如果預測成真，將會是半導體市場自 1993 年至 1995 年以來，首次連續 3 年來呈現兩位數的增長。

然而，包括 IC Insights 在內的大多數產業觀察家認為，半導體產業具有很強的周期性，兩位數的增長恐怕難以持續。因此，IC Insights 預測，在 2021 至 2026 年期間，半導體總銷售額的複合年成長率將放緩至 7.1%。

2021 至 2026 年半導體總銷售額的複合年成長率為 7.1%。(圖片：IC Insights)

報告中指出，在 2021 至 2026 年期間，感測器 / 致動器的增幅最高，複合年成長率將達到 12.3%。感測器 / 致動器市場是半導體市場中規模最小的主要產品，佔半導體整體銷售額不到 4%。

不過，未來的汽車、手機以及攜帶式和可穿戴式設備，像是智慧手錶等，預期將大量使用感測器，有望因此受惠，推動顯著的增長。此外，未來也將有更多系統使用多個感測器和進行多層次的測量，以支持機器人學習，進行活動識別、環境變化等能力。

在整體 IC 市場中，邏輯 IC 表現預測將會是最佳，複合年成長率有望達到 7.9%。近年來，邏輯 IC 表現非常出色，主要受惠於車用晶片和工業用晶片帶來的成長動能。