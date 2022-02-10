紐約州放寬新冠防疫規定 麻州停止校內戴口罩規定

美國新冠疫情趨緩，紐約州和麻州周三 (9 日) 宣布將結束該州某些戴口罩、特定場所出示疫苗接種證明等防疫規定。

紐約州州長 Kathy Hochul 表示，由於新冠病例和住院人數下降，紐約州自周四起停止要求大眾配戴口罩，進入大多數室內公共場所也毋須提供新冠疫苗接種證明。

然而，美國人口最多的紐約市市長 Eric Adams 表示，大眾進入餐廳、健身房、劇院和其他室內場所暫時仍必須出示疫苗接種證明。

麻州州長 Charlie Baker 周三表示，2 月 28 日之後，學生、教職人員將毋須在校內配戴口罩，但各學區仍可自行制訂配戴口罩的規定，麻州教育部將針對特定情況發布指導，希望戴口罩的學生也可持續自行配戴。他指出，兒童罹患新冠病毒引發重症的病例很少，且麻州是全美兒童接種率第二高的州。

Baker 強調新冠病毒與大眾熟悉的許多其他呼吸道疾病一樣，「在可預見的未來將與我們共存。」

紐約州將於 3 月頭一周寒假結束後，再考慮病例數、陽性率和其他因素，討論是否維持校內配戴口罩的規定。Hochul 表示，在受國家監管的醫療保健和懲教設施中，將繼續施行口罩規定。

本周稍早美國紐澤西州、加州、特拉華州等官員也表示，將在未來幾週內取消學校和其他公共場所戴口罩的規定。

然而，白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 周三表示，全體國民都應繼續在學校等室內環境中配戴口罩，以防止新冠病毒傳播。她說：「白宮正在評估數據以確定是否需要改變該政策，也將持續建議地方首長根據即時的科學和數據做出相關決定。」

美國疾病管制和預防中心 (CDC) 主任 Rochelle Walensky 博士周二表示，全美病例仍高，「在此情況下，現在仍非取消校內和其他公共場所配戴口罩規定的時候。」

Walensky 周三表示，7 日平均新增病例較前一周下降 44%，達每日 247300 人。平均住院人數也較上周下降 25%，至每日約 1.3 萬人，而平均死亡率為 2400 人，較上一周下降 3%。

放寬防疫規定凸顯，美國政局傾向與新冠病毒共存的態度，一些繼續推行口罩規定的州正面臨法律挑戰和公眾抗議，例如上周五利諾伊州的一名法官裁定，該州州長 J.B. Pritzker 無權發布全州範圍內的學校強制戴口罩的行政命令，並要求立即停止執行該命令。

周二，，伊利諾伊州的 Algonquin (位於芝加哥西北郊區) 一所學校外有數十名家長聚集，抗議該學區繼續配戴口罩的要求，主張兒童接種疫苗已足夠。

然而，幾項研究表明，適當的掩蔽確實可以減緩病毒傳播。