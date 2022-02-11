美通膨超乎預期升息壓力增 外資：下半年有望緩解

美國通膨率超出預期，1 月消費者物價指數 (CPI) 年增 7.5%，創下近 40 年新高，瑞銀表示，通膨持續攀升恐讓聯準會在未來幾個月多次升息，但預計通膨壓力可望在下半年緩解，聯準會將放緩緊縮步伐。

瑞銀指出，通膨可能會在供應鏈中斷問題消退後見頂，整體通膨指標是否會在 1 月達到巔峰還不明朗，預期通膨動能將在未來幾個月開始下行。

瑞銀表示，近期部份國家已經完全解除疫情限制，這將有助於消費形態轉向服務 類支出，從而減輕商品價格的上漲壓力，經濟重啟也會鼓勵更多人投入勞動力市場，緩和薪資壓力。

此外，物價壓力減緩的初步跡象也開始顯現，其中二手車價格較前月增加 1.5%，年增幅達 40.5%，是推動通膨指標上升的原因之一，不過部份商品的供應鏈瓶頸開始消退，包括電視價格下降 1.4%，為連續第三個月按月下滑，指數中約有 20% 的項目價格呈現下跌。

瑞銀認為，聯準會雖擔憂通膨升溫並進一步蔓延至其他領域，但隨著通膨回落趨勢可能將在今年下半年時間逐漸增強，預料決策者將會謹慎避免對短期因素驅動對物價上漲的過度反應。

景順亞太區 (不含日本) 環球市場策略師趙耀庭表示，通膨壓力將隨著消費者需求放緩而緩解，供應鏈挑戰將隨著工人重返工作崗位而消退，但要注意的是，「持續通膨」情景的可能性已經上升，各國央行可能因過於激進地緊縮政策進而阻礙經濟成長。

在投資標的部分，景順仍看好股票，但要留意，在政策不確定性下波動性將持續存在，報酬變得更加溫和，股票指數的波動範圍將變得更加極端，隨著金融環境緊縮，具有定價能力和更高收益可見度的優質企業可能會領先大盤。