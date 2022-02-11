OPPO Reno7系列2/19登台 銷售量拚雙位數成長

非蘋新機連發，繼三星推出上半年旗艦機後，OPPO 今 (11) 日宣布，Reno7 系列將於 2 月 19 日正式登台，台灣市場總經理施晃嘉看好，新機功能規格提升、價格具備競爭力的精兵策略效益，今年在台銷售量有望雙位數成長。

施晃嘉提到，雖然目前消費者換機時程拉長，不過 OPPO 去年銷售量維持雙位數成長態勢，預期 Reno7 系列在規格升級、符合消費者期待下，新機上市後每月可穩定個位數增長，進一步推升全年銷售量雙位數成長。

施晃嘉認為，過去受疫情影響，台灣手機市場銷售量連年下滑，今年則在經濟復甦下，手機市場將止跌回穩，今年整體手機銷售量有望維持去年水準，或是微幅成長；手機價格僅高階機種有調漲，其餘機種變化不大。

Reno7 系列包括 Reno7 5G 及 Reno7 Pro 5G 今日開始預購，預計 2 月 19 日開賣，其中，Reno7 售價 15990 元起，Reno7 Pro 5G 售價 21990 元起。

施晃嘉在新品發表會上指出，OPPO Reno 系列以人像拍攝技術著稱，今年新機的人像模式中，以 AI 演算法優化景深和光斑效果，呈現然的人臉膚色，此外，全新升級的內建 25 段可調節光圈，依據光圈大小打造不同影像變化，也能透過大光圈拍出光斑效果。

規格方面，OPPO Reno7 採用聯發科 (2454-TW)5G 天璣 900，搭載 6.4 吋 AMOLED 螢幕、最高 90Hz 螢幕刷新率，內建 8GB RAM+256GB ROM，4500mAh 大電池；相機配置 6400 萬畫素的 AI 三鏡頭。

Reno7 Pro 則使用聯發科 5G 天璣 1200，螢幕為 6.5 吋 AMOLED，也配備最高 90Hz 螢幕刷新率，內建 12GB RAM+256GB ROM，並搭配 4500mAh 電池，採用 65W SUPERVOOCTM 超級閃充，充飽電僅需 31 分鐘；相機則配置 5000 萬畫素的 AI 三鏡頭。