穩懋Q4營收70.9億元寫新猷 砷化鎵三雄去年營收齊攀峰

砷化鎵族群 12 月營收出爐，龍頭大廠穩懋 (3105-TW) 在蘋果 (AAPL-US) 手機 PA 需求支撐下，單月營收站穩高檔，助推去年第四季單季營收首度突破 70 億元，達 70.9 億元，累計全年營收 259.79 億元，年增 2.41%，雙寫新猷，同族群的全新 (2455-TW)、宏捷科 (8086-TW) 全年營收同步攀上歷史高峰。

穩懋去年 12 月營收達 23.43 億元，月減 1.68%、年增 1.86%，為歷史第三高，累計去年第四季營收達 70.9 億元，季增 5.11%、年增 4.01%，符合預期，並再度改寫歷史單季新高，累計去年全年營收達 259.79 億元，年增 2.41%。

展望未來，穩懋看好未來需求，持續擴充龜山 C 廠新無塵室，預計今年上半年完工，下半年機台進駐投產後，月產能可望再增 3000-5000 片產能，達約 4.4-4.6 萬片水準。

全新 12 月營收達 2.7 億元，月減 11%、年減 6.8%，為近 13 個月低點，主要受美國貨運塞港、客戶例行性歲修影響，累計去年第四季營收則達 8.76 億元，季減 7.6%、年增 15.7%，累計去年營收 36.09 億元，年增 36.4%，為歷年新高。

宏捷科 12 月營收受手機、Wifi 需求調整，單月下滑至 3.44 億元，月減 19%、年減 0.9%，也是近 10 個月低點，累計去年第四季營收 12.19 億元，季減 4.8%、年增 20.7%，為歷史次高，累計去年營收達 47.16 億元，年增 33.1%，仍創下歷史新高紀錄。

另一方面，全訊 (5222-TW) 今日也公告 12 月營收達 7448.6 萬元,，月減 5.52%、年增 2.92%，累計第四季營收 2.37 億元，月增 10.2%、年減 2.5%，全年營收同樣改寫歷史新高，達 9.17 億元、年增 29.8%，主要是受惠高階國防軍工產品出貨量持續提升。

展望未來，全訊表示，國防軍工產品標案規格嚴謹，認證期間長，且進入門檻相當高，供應商更換不易，台灣去年底也通過特別條例，編列 2400 億元國防特別預算，目前國防軍工領域訂單能見度已達 2024 年。