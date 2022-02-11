經濟學家：中國監管整頓高峰已過 北京今年料專注穩定經濟

經濟學家表示，隨著北京將重點轉向支持經濟成長，針對大企業監管整頓的最糟時刻已經過去。

分析師強調，這並不意味監管的結束，但重大的行動將會減少。去年，在科技、房地產、教育等行業，都遇到嚴格的監管壓力，打擊龍頭企業的表現。

麥格里 (Macquarie) 首席中國經濟學家 Larry Hu 周三 (9 日) 發布報告，認為中國領導人在 2022 年的優先任務，是捍衛 5% 的增長。這意味著「反壟斷高峰、房地產緊縮高峰和脫碳高峰都已經過去了。」

中國去年仍有 8.1% 的全年成長，但至第 4 季，GDP 年增幅度已經放緩到 4%，在疫情之外，一系列的監管政策推出，增加了經濟上的不確定性。

Hu 表示，去年對監管的關注，如今已經讓位給對經濟的關注，監管高峰預計已經過去，但這只是最壞的情況過去，不代表就回到過去。

其他分析師也持有相近看法。Pinpoint Asset Management 首席經濟學家 Zhiwei Zhang 指出，政府將避免推出對經濟增長產生負面影響的政策，並專注於經濟穩定。

他不認為監管情況會逆轉，但是重大的變化預計減少，並且需要關注的是，政府將如何以及何時實施他們去年已經宣布的政策，如房產稅試點、以註冊為基礎的首次公開募股改革等舉措。