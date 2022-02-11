鴻海首季營收估季減3成內 優於往年水準外資力挺

鴻海 (2317-TW) 預估第一季可望持平去年水準、挑戰同期新高，多家外資出具報告指出，在蘋果 (AAPL-US) iPhone 遞延訂單挹注下，鴻海今年第一季的季減幅度可望收斂至 3 成內，優於往年 35-40% 的幅度。

歐系外資指出，因為零組件短缺，去年底 iPhone 部分未完成的訂單，將遞延至本季，加上蘋果將在 3 月推出新款 iPhone SE2 5G，鴻海也將成為兩大主要組裝商之一。

此外，中國當地 Omicron 疫情再起，歐系外資認為，可能導致供應鏈受限，蘋果可能會因此採取預防措施，擴大採購力道，歐系外資預估，鴻海首季營收約季減 29%，優於往年，維持買進，目標價 160 元。

美系外資同樣認為，鴻海首季營收估季減 25-30%，且儘管過去幾季有供應鏈中斷和疫情影響，但鴻海保持營運穩健；且隨著雲端伺服器、網通領域成長，以及電動車順利發展，成為未來主要成長動力，維持鴻海增加持有評等，目標價 168 元。

另一美系外資則預估，iPhone 需求尚未被滿足，電腦及伺服器出貨也將支撐鴻海首季營收表現。全年來看，鴻海將保持在蘋果供應鏈中的領先地位，伺服器及零組件業務成長也將推動更高的利潤率，加上 Lordstown 的電動皮卡，以及電動巴士都將在今年出貨，將增添市場對鴻海的信心，目標價 170 元。