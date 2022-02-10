〈鴻海新春開工〉Q1營運估持平去年同期 全年半導體營收估增上看2成

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉表示，去年半導體相關營收近千億元，今年可望再增 1-2 成；而整體營運展望來看，預估第一季將持平去年同期水準，缺料狀況最快要到下半年才會較明朗。

料況方面，鴻海發言人巫俊毅說明，雖然第一季缺料狀況較第四季大幅緩解，但供應鏈缺料狀況並沒有獲得真正解決，還是要到下半年才會比較明朗。

巫俊毅指出，市場上較缺的還是功率 IC、電源管理 IC，上半年看起來還是緊張，不過，鴻海是全球製造大廠、客戶也都是全球零組件的大買家 (Buyer)，有能力把缺料影響降到最低。

此外，中國實施限電、能耗雙控等政策，也是供應鏈面對的一大問題，巫俊毅表示，電力部分，鴻海響應 2050 年淨零碳排、其中 2030 年集團的 50% 電力來自清潔能源，這也是各供應商的應變能力，也是另一進入障礙。

以鴻海競爭對手之一、中國手機玻璃大廠藍思科技為例，就受到限電、缺料、低價競爭，以及響應中國政府倡導的「共同富裕」等因素影響，預告去年獲利將年減 5-6 成。

對此，劉揚偉認為，很多事看起來簡單，其實困難，做 1 件東西很容易，做 1000 件是另外一件事，做 100 萬件又是不同程度，翻開鴻海過往發展歷史，這是必然會發生的。

劉揚偉進一步指出，目前競爭對手都還在經歷不同程度的過程，而過程中是否可以如預期發展，以過來人身份來說，是不容易的事情，拭目以待。