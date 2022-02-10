〈財報〉AZ去年第四季財報締佳績 但估未來新冠疫苗營收恐下滑

阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）周四（10 日）盤前公布去年第四季財報，在新冠疫苗銷售與已 390 億美元收購美國罕病藥製造商 Alexion 的推動下，營收、獲利表現皆優於市場預期，預測 2022 年銷售額將攀升，但也警告新冠疫苗營收可能下滑。

AZ 表示，按固定匯率計算，預估 2022 年營收將成長 17 至 19% 以上，核心每股獲利將成長 20% 左右，不過新冠藥物收入可能會下降 20% 左右，毛利率預估將低於公司預期的平均水準，但應該會被新冠抗體雞尾酒療法「Evusheld」藥物銷售成長所抵銷。

根據 Refinitiv IBES 數據，分析師目前預估，AZ 在 2022 年全年營收為 427.3 億美元，每股獲利為 6.68 美元。

AZ 第四季（截至去年 12/31）營收成長 63% 至 120 億美元，核心每股獲利成長 74% 至 1.67 美元，均優於市場普遍預期的 110 億與 0.73 美元。按固定匯率計算，去年全年銷售額成長 38% 至 374.2 億美元，新冠疫苗全年銷售額近 40 億美元。

此外，該公司 10 年來首次將股息提高 0.1 美元，使 2021 年股息總額達到 2.87 美元。

Interactive investor 投資分析師 Keith Bowman 表示，AZ 去年第四季業績強勁是得益於其以 390 億美元收購的 Alexion 在上季有所貢獻。此外，2021 期間約有 22 個監管藥物獲准，同時也將股息小幅增加 0.1 美元，凸顯該公司對長期營運成長信心。然而，2022 年財測似乎較為謹慎，可能反映藥物開發持續投入的成本。

摩根大通分析師在報告中寫道，AZ 表示未來新冠疫苗營收可能下降後，投資人出現明顯的焦慮情緒，鑑於 2022 年的整體共識數據不太可能在更新後發生變化，因此這種擔憂應該會在很大程度上緩解。

截稿前，AZ(AZN-US) 美國 ADR 盤前上漲 2.73%，每股暫報 58.76 美元。