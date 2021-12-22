AZ傳與牛津大學開始合作開發抗Omicron疫苗

路透周二（21 日）援引金融時報（FT）報導，牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）已經開始生產對抗新冠變種病毒 Omicron 的疫苗。

牛津大學研究小組負責人 Sandy Douglas 表示，目前已與阿斯特捷利康採取初步步驟，以備生產新疫苗時所需。

Douglas 說，以腺病毒為載體的疫苗（如 AZ 疫苗）原則上對任何新型變種病毒的反應速度，可能較過去預期的快，因此腺病毒疫苗相當占優勢，特別是在需求和後勤挑戰最大的領域。

醫學期刊《胳刺針》（The Lancet）周一刊登的研究顯示，在完全接種兩劑 AZ 疫苗的三個月後，對抗病毒與重症的保護力開始減弱，此外數據也顯示兩劑 AZ 疫苗對 Omicron 產生的抗體比 Delta 少。

全球衛生機構擔憂兩劑疫苗無法有效預防 Omicron 感染，科學家也強調施打 AZ 疫苗者需要再接種增強劑。

歐洲藥品管理局（EMA）執行主任 Emer Cooke 等衛生機構警告，對抗 Omicron 是否需額外接種疫苗尚未達成共識，還需要時間討論。Cooke 補充說，阿斯特捷利康尚未正式向監管機構申請在歐盟施打增強劑。

報導指出，監管機構在批准施打對抗不同病毒的疫苗前，也在評估當下最流行的病毒為何，這是批准新疫苗是否放行的關鍵。

先前 AZ 疫苗在英國與歐盟廣泛施打後，傳出多起罕見的血栓副作用案例，因此部分歐盟國家限制該疫苗施打，目前主要使用的是 mRNA 疫苗。

阿斯特捷利康 ADR(AZN-US) 周二略漲 0.67%，每股報 56.94 美元。