Amber Group任命金融業資深人士Cactus Raazi為美國子公司CEO

在全球設有據點的加密金融服務商 Amber Group 日前宣布，已任命 Cactus Raazi 為其美國子公司的首席執行官。Amber Group 目前在歐洲、拉丁美洲、亞洲和非洲新增辦公室，並取得監管牌照，Amber Group 看好美國加密金融業務發展，持續拓點。

Amber Group 美國新任 CEO—Cactum 原先是 Exos Financial 的合夥人，該公司收購了 Cactus 之前的初創公司 Elefant Inc.。在加入 Elefant 之前，Cactus 是 Tradeweb 的信貸主管，他建立了一個屢獲殊榮的信貸交易平臺，並幫助設計了一個全新的 UI/UX。Cactus 也曾是野村證券 (Nomura) 全球價差產品銷售主管，在職期間他憑借野村證券在日本的卓越優勢，為歐洲和北美的客戶帶來收益。Cactus 的金融職業生涯始於高盛，他在紐約和倫敦從事固定收益銷售和交易達 13 年，最後擔任了歐洲信貸銷售主管。而在進入金融行業之前，Cactus 是 Urb 的副出版人，這是一本開創性的城市文化雜誌，介紹涵蓋 hip-hop 和電子舞曲在內的新興藝術。職場生涯非常豐富，跨領域都有精彩表現。

身為 Amber Group 的美國首席執行官，Cactus 將與 Amber Group 的全球首席執行官 Michael Wu 和美洲區主管 Jeffrey Wang 緊密合作，Cactus 說:「我很榮幸能夠加入 Amber Group 的團隊，為數位金融投資者服務。Amber Group 是一家獨具創意的數位資產公司，我將懷著謙卑和興奮的心情對待我的新角色」

Amber Group 全球首席執行官 Michael Wu 表示:「Cactus 擁有豐富的全球領導經驗，我相信，在美國復雜的監管環境下，他將幫助推動 Amber Group 的營收成長。」Amber Group 美洲區主管 Jeffrey Wang 也表示:「Cactus 在媒體、投資銀行和創辦金融科技初創企業方面有著豐富的經驗。他的商業願景和領導能力將有助於推動我們在美國的業務，我期待與他密切合作。」

Cactus 在紐約大學 (New York University) 取得商業分析碩士學位，在加州大學聖巴巴拉分校 (UC Santa Barbara) 取得經濟學和環境研究學士學位。他是經過認證的監管專家（CRCP），也通過了美國金融監管局 Series 24 認證。同時也是暢銷書《Price: Maximizing Customer Loyalty through Personalized Pricing》的作者。