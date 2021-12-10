Amber Group任命金融業資深人士Cactus Raazi為美國子公司CEO

Amber Group任命金融業資深人士Cactus Raazi為美國子公司CEO。（圖：Amber Group提供）
Amber Group任命金融業資深人士Cactus Raazi為美國子公司CEO。（圖：Amber Group提供）

在全球設有據點的加密金融服務商 Amber Group 日前宣布，已任命 Cactus Raazi 為其美國子公司的首席執行官。Amber Group 目前在歐洲、拉丁美洲、亞洲和非洲新增辦公室，並取得監管牌照，Amber Group 看好美國加密金融業務發展，持續拓點。

Amber Group 美國新任 CEO—Cactum 原先是 Exos Financial 的合夥人，該公司收購了 Cactus 之前的初創公司 Elefant Inc.。在加入 Elefant 之前，Cactus 是 Tradeweb 的信貸主管，他建立了一個屢獲殊榮的信貸交易平臺，並幫助設計了一個全新的 UI/UX。Cactus 也曾是野村證券 (Nomura) 全球價差產品銷售主管，在職期間他憑借野村證券在日本的卓越優勢，為歐洲和北美的客戶帶來收益。Cactus 的金融職業生涯始於高盛，他在紐約和倫敦從事固定收益銷售和交易達 13 年，最後擔任了歐洲信貸銷售主管。而在進入金融行業之前，Cactus 是 Urb 的副出版人，這是一本開創性的城市文化雜誌，介紹涵蓋 hip-hop 和電子舞曲在內的新興藝術。職場生涯非常豐富，跨領域都有精彩表現。

身為 Amber Group 的美國首席執行官，Cactus 將與 Amber Group 的全球首席執行官 Michael Wu 和美洲區主管 Jeffrey Wang 緊密合作，Cactus 說:「我很榮幸能夠加入 Amber Group 的團隊，為數位金融投資者服務。Amber Group 是一家獨具創意的數位資產公司，我將懷著謙卑和興奮的心情對待我的新角色」
Amber Group 全球首席執行官 Michael Wu 表示:「Cactus 擁有豐富的全球領導經驗，我相信，在美國復雜的監管環境下，他將幫助推動 Amber Group 的營收成長。」Amber Group 美洲區主管 Jeffrey Wang 也表示:「Cactus 在媒體、投資銀行和創辦金融科技初創企業方面有著豐富的經驗。他的商業願景和領導能力將有助於推動我們在美國的業務，我期待與他密切合作。」

Cactus 在紐約大學 (New York University) 取得商業分析碩士學位，在加州大學聖巴巴拉分校 (UC Santa Barbara) 取得經濟學和環境研究學士學位。他是經過認證的監管專家（CRCP），也通過了美國金融監管局 Series 24 認證。同時也是暢銷書《Price: Maximizing Customer Loyalty through Personalized Pricing》的作者。

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