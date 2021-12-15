輝瑞將取代阿斯利康 成為明年COVAX主要疫苗供應商

輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech(BNTX-US) 預計在 2022 年初，取代阿斯利康 (AZN-US)，成為 COVAX 的主要供應商。但由於輝瑞的 BNT 疫苗需要更嚴苛的施打條件，可能對較貧窮國家帶來新的困擾。

這是因為部分國家可能缺乏足夠的冷藏能力，來處理輝瑞疫苗，同時還面臨注射器短缺的風險。

根據全球疫苗免疫聯盟 (GAVI) 數據，AZ(AstraZeneca) 疫苗目前是 COVAX 中分配最多的疫苗。迄今為止，COVAX 已向近 150 個國家，提供了 6 億多劑疫苗，其中超過 2.2 億劑疫苗是 AZ，約 1.6 億劑疫苗是 BNT 疫苗。

世衛組織 (WHO) 的一份文件顯示，到明年 3 月底，COVAX 將再分發 1.5 億劑輝瑞疫苗。

GAVI 的一名發言人證實，輝瑞在分配疫苗方面遙遙領先，大約有 4.7 億劑疫苗交付或準備交付，而 AZ 為 3.5 億劑。

輝瑞是第一個向歐盟、美國、日本提供新冠疫苗的企業。但 AZ 一直被視為開發中國家的重要供應商，因為它的疫苗更便宜，更容易運送。

疫情開始時，COVAX 主要押注 AZ 疫苗，然而，疫苗主要生產國印度的供應問題和出口限制，逐漸限制了 AZ 的使用。另一方面，來自富裕國家的捐贈變得更加重要，使輝瑞成為 COVAX 的主要供應商。

世衛組織一名官員上周表示，富裕國家捐贈保質期相對較短的新冠疫苗，一直是 COVAX 的主要問題，因為這導致了許多疫苗的浪費。