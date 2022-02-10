白宮推50億美元資助申請計劃 擴大電動車充電網絡覆蓋

拜登政府週四 (10 日) 宣布國家電動車基礎建設 (NEVI) 的聯邦資金申請計劃，旨在未來 5 年向各州開放約 50 億美元的補助申請，在全美州際高速公司沿線設置電動車充電站，作為其減碳議程的一部份。

根據 NEVI，各州必須在 8 月 1 日前向能源和交通運輸聯合辦事處 (Joint Office of Energy and Transportation) 提交電動車基礎建設的部署計劃，美國聯邦公路總署 (FHWA) 會在 9 月 30 日前批准符合條件的計劃，計畫的八成資金將由聯邦政府支付。

週四發布的指導文件呼籲，各州應首先解決州際高速公路沿線的充電站問題，建議每 50 英里安裝一處，且最好位在高速公路 1 英里範圍內，他還建議各州資助電動車快速充電器，且充電站必須至少有 4 個可同時為 4 輛電動車充電的接口。

這筆資金涵蓋在美國國會去年 11 月批准的 1 兆美元基礎建設法案內，未來 5 年內將由全美各州共享，利用這筆聯邦資金推動國內充電系統標準化。

為應對氣候變遷，美國總統拜登曾宣示，美國將在 2030 年前實現電動車佔總銷量 50% 的目標，並在全美新設 50 萬座電動車公共充電站，美國官員表示，目前全美公共充電站約有 10 萬座左右。