2022年金虎年 一定要把握這8次致富機會

開市三日 (2/7-2/9)，行情好到誇張，各類股百花齊放。如封關前所說，所有的買盤，遞延到年後進場。

綜觀盤勢，2022 金虎年，將有８次致富機會，將分別在每次聯準會利率會議結束後一週到下一次利率會議開始前一週。

聯準會，第一次利率會議結果，落在封關期間（1/27），如期在後一週資金開始大量進場。中小型電子股如: 散熱族群 - 奇鋐 (3017-TW)、泰碩(3338-TW)，高速傳輸 - 創惟(6101-TW)、偉詮電(2436-TW)，權值股如: 航空雙雄 - 華航(2610-TW)，長榮航(2618-TW)，貨櫃三雄 - 長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW) 在這段時間皆有強勢表現，盤面更有許多股票活潑亂跳。

只要掌握資金邏輯，洞悉資金的脈動，要找到資金輪轉的脈動，其實一點都不難。距離下一次利率會議 (3/17) 前一周大約還有 1 個月時間，這是８次致富機會的，第一次，現在正在進行中。期間只要一拉回，就會有族群，個股買點浮現!!!

掌握 2022 年主流股

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