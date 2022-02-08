〈英特爾拚晶圓代工〉仿效台積電組生態系 台IP三雄笑納新成長曲線

英特爾 (INTC-US) 積極衝刺晶圓代工服務 (IFS)，今 (8) 日宣布將斥資 10 億美元推出加速器，仿效台積電 (2330-TW)(TSM-US) 打造自家生態系，其中，矽智財 (IP) 為一切設計的基礎架構、也是生態系的開端，成為英特爾「首批拉攏對象」，台廠力旺 (3529-TW)、晶心科 (6533-TW)、M31(6643-TW) 皆已成為聯盟成員，可望迎來新一輪成長機會。

英特爾表示，透過橫跨電子設計自動化 (EDA)、IP 與設計服務等一系列深度合作，該加速器將協助客戶在英特爾晶圓代工製造平台上創新。

業界指出，由於現今晶片架構越趨複雜化，基於自家平台的 IP 種類多寡與豐富度，是 IC 設計廠投片意願的觀察重點，IP 整合度更是重中之重，英特爾為承接全球各類晶圓代工生意，勢必與現今 x86、Arm 與 RISC-V 三大架構合作，藉此強化自家平台服務。

其中，近來 RISC-V 架構獲各大廠陸續導入，成長幅度高，英特爾也看好 RISC-V 發展潛力，期望搶食 RISC-V 晶片的代工市場，晶心科除了是聯盟成員中唯二從事 RISC-V 的廠商，也是全球 RISC-V 領先業者，未來若客戶在英特爾投片，晶心科也可從中收取權利金。

另外，力旺、M31 均為台積電長期合作夥伴，也是每年合作夥伴獎項的老面孔，分別從事嵌入式記憶體、特殊製程矽智財，兩家跟隨台積電從過往的 12、16 奈米，推進至 7、5 奈米等先進製程，兩家 IP 的技術開發能力與經驗，更將成為英特爾發展晶圓代工平台的重要發展關鍵。

業界看好，隨著英特爾積極搶食晶圓代工，IP 開發需求將只增不減，台 IP 廠將迎來新一輪的成長機會，也有助擴大產品面向，營運規模也可望擴大。