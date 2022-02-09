〈台股盤中〉台積電領電子股表態+航運續強 指數連過兩關

台股今 (9) 日在台積電回神漲逾 1%，領軍電子股表態，包括面板股、IC 設計股都強強滾，搭配航運族群漲幅超過 2%，指數漲點擴大到 140 點以上，一舉重回「萬八」及 18100 點關卡，最高來到 18111.2 點。

電子權值股今日走揚，晶圓代工廠台積電開高 7 元，早盤高點至 637 元、漲幅 1.43%；聯電漲逾 1%，最高漲到 56.8 元；聯發科漲 1.83% 至 1115 元。

美國對中國大陸企業的管制砍向面板業，加上電視面板報價出現止跌訊號，有利台灣面板廠，面板雙虎友達、群創股價雙雙開高，早盤漲幅都超過 2%，彩晶也聯袂向上。

盤面焦點還有落在元宇宙，萬旭飆漲停，IC 設計也紅通通，創惟、合邦都亮燈漲停，智原、偉詮電、力旺等都勁揚超過 5%。

航運股續獲買盤追捧，長榮航續揚超過 3%，華航也高飛逾 2%，萬海、台驊投控、長榮、慧洋 - KY、裕民等都表現亮眼。

整體來說，美股重量級財報周加持，台股虎年開紅盤以來，連續上漲呈現「跳跳虎」走勢，今天高點一舉連過萬八與 18100 點兩關卡，雖然盤中漲勢微幅收斂，但仍為今年行情帶來好兆頭。法人指出，台股科技供應鏈相關的高通、蘋果、超微等科技巨擘，聯手釋出強勁展望，帶動市場資金汰弱留強。