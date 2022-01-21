三星下月發表新一代Galaxy S系列 暗示強化兩大功能

韓國手機品牌廠三星行動通訊事業負責人盧泰文今 (21) 日透露，今年 2 月的 Unpacked 發表會上，將推出新一代 Galaxy S 系列，並暗示新機有機會搭載內建觸控筆 S Pen、強化相機夜拍功能等。

回顧三星歷年推出的手機，盧泰文表示，2011 年 Galaxy Note 問世，智慧型手機同時具備便利輕巧、平板級大螢幕與類記事本的實用性，儘管當時外界認為 5.3 吋螢幕太大、抱持懷疑態度，但 Note 仍締造歷史並開啟後續大螢幕時代；S Pen 也成為連接想像力與生產力的工具，隨手就能在 Samsung Notes 上記錄。

2019 年以 Galaxy Z Fold 系列開創全新手機型態，透過摺疊設計翻轉手機的使用方式，包括 Flex 模式可體驗免手持視訊、快速展開成平板大小，多視窗進行多工處理。

盧泰文指出，2021 年沒有發表新一代 Galaxy Note 令外界感到意外，不過 Note 系列仍備受星粉喜愛，能從遊戲沉浸模式快速切換至高效率工作模式；S Pen 打造出的書寫體驗甚至超越真實紙筆。

盧泰文進一步提到，多年來扭轉大螢幕、觸控筆、手機拍攝體驗等，每一代 Galaxy 新機問世，三星的創新功能重塑整體手機產業，而且也已準備好再次改寫遊戲規則。

市場傳出，三星將推出三款 Galaxy S22，分別為 6 吋的 S22、6.5 吋的 S22 + 以及最高規的 S22 Ultra，預估整體銷售量落在 1500-2000 萬支，並較前一代成長近 5 成，有望同步帶旺台廠供應鏈，包括屏下指紋辨識模組主要供應商 GIS-KY(6456-TW)、散熱廠雙鴻 (3324-TW) 與超眾 (6230-TW)、光學鏡頭廠大立光 (3008-TW) 等。