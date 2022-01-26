BNT最後一批疫苗將到貨 郭台銘建議可先洽談明後年採購量

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘今 (26) 日表示，鴻海 / 永齡與台積電 (2330-TW)(TSM-US)、慈濟共同捐贈 1500 萬劑 BNT 疫苗，最後一批將在這兩天運抵台灣，總計到貨量約 1520 萬劑左右，郭台銘指出，階段性任務即將達成，建議政府可先與 BNT 洽談明、後年的疫苗採購。

郭台銘指出，去年申購 BNT 疫苗，7 月簽約，8 月 EUA 核准，9 月到貨，到 2021 年底，短短 4 個月的時間，BNT 疫苗就到貨 1333 萬劑，加上今年的最後兩批，如今捐贈已算圓滿，由衷感謝許多人。

首先，郭台銘向 BNT 致謝，他表示，在前往歐洲的旅程中，有幸會見 BNT 的多位重要人士，對於 BNT 創辦人數十年來對於 mRNA 技術發展的堅持與研究精神，致上最高的敬意，若沒有長期的研究成果，此次疫情帶來的人類浩刧將更加漫長。

郭台銘表示，這次若沒有 BNT 在台灣疫情最危急的時刻「即時供貨」，現今我們的處境不堪設想，同時也對大中華地區代理的上海復星夥伴數個月來協調供貨，以及最後超過約 20 萬劑疫苗表達謝意。

郭台銘說，BNT 疫苗是世界上居領先地位的新冠疫苗，在美國的市占率 75%，歐洲市占率為 80%，疫苗適用對象年齡層最廣泛，在大規模的施打經驗中，BNT 的副作用公認相對較小，在台灣，許多人比較 mRNA 的選項中，他認為，BNT 在效果與副作用的平衡最好，值得大家相信與選擇。

而 BNT 持續的研發能量，不管是針對 Omicron 的加強劑，未來可能因應疫情流感化的新劑型，從過去這二年的發展進程來看，BNT 一定會處於世界領先地位，台灣不可缺席在供貨名單之中。

郭台銘表示，疫苗採購與捐贈的階段性任務即將達成，相關公私協力背後有太多人，下一階段的採購責任已轉由政府相關單位進行，至於大家最關心的今年已預計採購，他建議，2023 與 2024 也可以涵括考慮，在合約上或許可以先洽談彈性的匡列數量，爭取提前一定的時間加減數量。

郭台銘強調，在準備與病毒共存的過程中，疫苗及藥物都是長期策略，與值得信賴、研發領先、世界市占第一的對象建立長期穩定的關係，相信是符合政府的施政考量。

