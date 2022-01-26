〈財報〉無線業務和串流訂戶大增 AT&T上季營收超越預期

AT&T (T-US) 第 4 季度營收超出市場預期，得益於 WarnerMedia 及其串流媒體平台 HBO Max 的強勁成長，因為在新冠病毒疫情病例激增之下，消費者選擇宅居在家。

由疫情引發的線上工作、學習和娛樂的轉變，繼續維持對 AT&T 無線服務的強勁需求，而向娛樂串流媒體平台的大幅轉型更幫助該公司在上季為 HBO Max 吸引了更多客戶。

擁有 HBO 和 HBO Max 串流媒體服務的 WarnerMedia 上季營收成長 15.4% 至 99 億美元，有助抵消無線通訊的一些疲軟，因為該公司的月租戶數量低於預期。

該公司在第 4 季僅淨增 88.4 萬名按月支付帳單的新用戶，低於 FactSet 估計的 90 萬 6500 名。

競爭對手電商信 Verizon (VZ-US) 在最近一季增加了 55.8 萬名用戶，超出預期。

付費電視頻道 HBO 和串流媒體服務 HBO Max 當季新增 440 萬個訂戶，穩步成長；當季推出的《沙丘》(Dune)、《駭客任務》(The Matrix) 和最新一季的《繼承之戰》(Succession) 等內容吸引不少觀眾。

根據 Refinitiv Data 的數據，截至 12 月 31 日當季，合併總營收為 410 億美元，超過分析師預期的 404.4 億美元。

AT&T 第 4 季從去年虧損 139 億美元或每股 1.95 美元轉為獲利 50 億美元或每股 0.69 美元。

包括 WarnerMedia 和 Xandr 在內，AT&T 現在預計 2022 年的營收成長將在 5% 以內。

該公司表示，預計 2022 年調整後的每股獲利將在 3.10 美元至 3.15 美元間，低於分析師平均預期的 3.21 美元。

在全美部署 5G 服務的過程中，AT&T 正面臨競爭對手 Verizon 和 T-Mobile US (TMUS-US) 的激烈競爭。該公司還預測 2022 年的資本支出在 200 億美元左右。