迪士尼今年淪道指成分股輸家 分析師看好Disney+將推升明年股價

迪士尼股票今年來下跌 14%，是道瓊工業指數中表現最差的成分股，雖然其宏大的串流媒體野心遇到一些障礙，但分析師看好 Disney + 大量新內容將推升 2022 年股價表現。

迪士尼 (DIS-US) 周三（29 日）股價略跌 0.21%，每股報 154.87 美元，與大盤走勢一致，今年迄今已下跌 14%，為道指成分股中最大輸家，但據 Bespoke Investment Group 的報告，這是否為 2022 年股價積極或消極表現的訊號，取決於樣本。

Bespoke Investment Group 數據顯示，過去 25 年來，道指表現最差的成分股到了來年平均漲幅為 12%，而表現最佳的成分股漲幅為 6.7%，兩者相差將近一倍。不過這種情勢近期出現逆轉。

從 2016 年開始，道指成分股中表現最佳的股票來年平均漲幅為 42%，而過去 8 年來表現最差的成分股，來年僅上漲 3 次。

迪士尼 11 月公布的第四季財報，包括 Disney + 新增訂閱戶在內，所有業務表現都遜於華爾街預期，儘管如此該公司仍維持 2024 年 Disney + 訂閱將達到 2.6 億人的目標。

看好迪士尼的人士將這種短期表現失利比擬為 Netflix，Netflix 訂閱用戶成長曾一度放緩，但隨後開始反彈。

根據 FactSet 有 30 位追蹤迪士尼股價的分析師中，有 21 位給予該股「買入」（Buy）或相同評等，平均目標價訂在每股 193.29 美元，較近期股價上漲約 24%。

KeyBanc Capital Markets 分析師 Brandon Nispel 認為，迪士尼股價被嚴重低估，迪士尼在串流媒體領域的定位有望推動多年的營收快速成長，此外隨著迪士尼主題樂園與電影業務在疫情後逐漸復甦，獲利能力應該會提高。

以《星際大戰》（Star Wars）背景的《波巴 · 費特之書》（The Book of Boba Fett）第一集於周三正式在 Disney + 上映，若能引起熱烈迴響，將有助於推動迪士尼營收成長，即使表現不如預期，未來還有更多新內容助陣，包括備受矚目的星際大戰系列外傳《Obi-Wan Kenobi》。