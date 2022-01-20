三星退出LCD台廠將迎轉單 今展科受惠

韓國面板大廠三星顯示器 (SAMSUNG DISPLAY) 傳提前退出 LCD 市場，市場看好，中國及台灣面板廠商將受惠，而電感廠今展科 (6432-TW) 手握兩岸面板大廠客戶，也可望成為此次韓廠退出 LCD 的受惠者。

韓國媒體報導指出，三星顯示器原定今年底退出 LCD 市場，但因面板報價走跌，因此決定提前至 6 月停產 LCD，未來三星將向中國京東方 (000725-CN)、友達 (2409-TW) 和群創 (3481-TW) 採購 LCD 面板。

而今展科面板電感客戶群包含群創、友達以及京東方，未來隨著客戶補上三星顯示器的供給缺口下，今展科電感出貨也同步看增。

今展科透露，雖然 WFH 需求退燒，導致電視、螢幕以及筆電需求短期走弱，但從面板客戶給的資訊來看，預計到明年下半年筆電需求可望復甦，而螢幕則持穩。

另外，今展科也拓展半導體元件銷售，搭配電感產品提供客戶一站式銷售服務，初期也鎖定面板客戶，未來在規模擴大下，可望成為營運新動能。

今展科應用營收占比中，面板占 6-7 成、網通 6-7%、車用 5%、消費性電子約 10%；以產品區分，電感占 6-7 成、保護元件與半導體產品 3-4 成、散熱產品比重仍低。