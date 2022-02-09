波音1月飛機交貨量僅32架 創3個月來新低

據報導，美國飛機大廠波音 (BA-US)1 月份的交貨量下跌，僅交付了 32 架飛機，創下 3 個月來新低，主因是 787 夢幻客機 (Dreamliner) 的缺陷問題仍然未解，持續拖延交貨時間。

數據顯示，波音在 1 月份交付 32 架飛機，低於去年 12 月的 38 架，以及 11 月的 34 架。其中，有 27 架為 737 MAX 客機，3 架為廣體飛機。有 7 架 737 MAX 交貨給愛爾蘭廉航瑞安航空 (RYAAY-US)，1 架 777F 貨機交付給中國東方航空，是波音相隔 15 個月後再度向中國交付飛機。

數據中也顯示，波音在 1 月份接獲了 77 架飛機訂單，其中包括 55 架 737 MAX 及 22 架貨機。但是，也有客戶在 1 月份取消 2 架 737 MAX 訂單，訂單淨增加 75 架。

787 夢幻客機的客戶正積極為疫情後的國際旅遊復甦做準備，希望從疫情對航空業的嚴重打擊中走出來，但過去一年來，波音因為一連串製造瑕疵審查和修補，多次延後交機。

由於 787 夢幻客機出現一系列製造缺陷，波音在過去一年的大部分時間裡暫停交機，該公司仍在努力解決製造缺陷，對主要顧客如美國航空 (AAL-US) 和夏威夷航空 (HA-US) 帶來挑戰。

美國航空曾表示，由於 787 交機延誤，它將削減其國際航班表。該公司財務長 Derek Kerr 在財報電話會議上表示，波音公司已經為延誤交機支付罰款，如果出現更多延誤，波音「將補償我們的損失」。

波音削減了夢幻客機的產量，也推高了生產成本。整體耗費預計將達 55 億美元，包括到 2023 年的 20 億美元額外成本。