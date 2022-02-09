疫情改寫投資生態 三產業新供應鏈趨勢商機可期

疫情改寫全球局勢與科技趨勢，新供應鏈 (New Supply Chain) 趨勢應運而生，保德信投信表示，看好這波新供應鏈受惠於國際局勢、疫後常態、環保共識，以及政策支持脫穎而出，特別是電動自駕車、雲端服務，以及綠能發電，將成為未來成長爆發的三大產業新星，衍生的中下游供應鏈更是商機無限。

PGIM 保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔指出，隨著新興產業崛起，甚至有取代既有產業、接棒成為新主流的潛力，供應鏈的轉型搭配數位雲端運用，可以協助企業提高生產力、增加彈性以及創造新商機，而各國減碳政策推波助瀾，則讓電動車、綠電的新供應鏈應運而生。

楊博翔指出，後疫情時代，居家工作與宅經濟需求不僅開啟雲端化風潮，更成為生活常態，企業為了因應突發事件會強化雲端系統建置，個人的影視娛樂等也對雲端需求與日俱增。

隨著雲端資料量增加，2021 年美國前四大業者包括亞馬遜、臉書、微軟、谷歌的資本支出達超過千億美元，並在未來數年維持正成長態勢。(資料來源：Bloomberg，保德信投信整理，2021/12)

另外，全球政府大力推動降低碳排的態度，不僅有利綠能發電的成長，更推動電動車的發展站在趨勢浪頭上，目前超過 35 個國家和全球主要車廠，簽署加速轉型至零碳排電動車，致力於 2035 年生產百分百零碳排汽車，而 2025 年全球汽車電子商機將達 3600 億美元，自動駕駛產值更上看 420 億美元。

保德信投信預期，未來在主要經濟體大力推動電動車的背景下，停售燃油車將成國際共識，有助電動車銷量成長，加上全球各國彼此競爭且合作，有利新供應鏈的蓬勃發展。

至於綠電方面，楊博翔分析，目前的儲能設備價格已能商業化，未來結合科技運用，將實現智慧電網的新時代；再從趨勢來看，再生能源占全球電力產能明顯上升，國際能源署 (IEA) 預估，綠能發電將在 2025 年正式取代燃煤，成為電力主要生成來源。

預期到了 2050 年，氫、風力、太陽能面板、生質能、地熱、太陽能熱發電及潮汐發電等綠能發電，將供應全球七成以上的電力。