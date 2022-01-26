裕電能源採APP啟動充電 打造便利充電生活圈

裕隆集團 (2201-TW) 旗下裕電能源今 (26) 日宣布，隨著 5G 智慧杆標準推動聯盟在台北市政府大樓東側廣場進行為期 1 年的概念驗證 (POC)，裕電電動車充電方式「YES! 來電」APP 啟動充電獲採用，未來將見到道路上劃設停車格和 5G 智慧杆結合，營運持續挹注新動能。

裕電能源說明，5G 智慧杆標準推動聯盟成員，集結電子、電信、電動車充電產業龍頭共 46 家會員廠商共同參與，作為 5G 智慧杆標準推動聯盟首批加入會員之一，扮演電動車充電重要推手，為聯盟制訂全球 5G 智慧杆技術標準。

裕電能源提供從電動車充電樁軟體串接、硬體規格、設備載體技術整合，藉此強化路邊停車場域場域的充電服務。

裕電能源進一步指出，試行場域內建有 5G 微基站及電動車充電樁、智慧照明等十多項功能，其電動車充電方式採用 YES! 來電 APP 啟動充電，體現充電服務在 EV&C-V2X 電動車與車聯網技術應用，未來將可有效緩解電動車車主臨時停車卻充電困難的困擾。

進入 2022 年後，裕電能源在各地政府相關部門能結合產業投入資源挹注下，力拚藉由杆體與充電樁的科技化美學設計，打造電動車車主更便利的充電生活圈，隨著即將起飛的電動車的充電市場，提前卡位。