〈財報〉迪士尼Q4全面遜於預期 Disney+新增訂閱放緩 盤後挫逾4%

迪士尼 (DIS-US) 週三 (10 日) 盤後公布會計年度第四季財報，包括 Disney + 新增訂月在內，所有業務表現都遜於華爾街預期，盤後股價挫逾 4%。

最近時確認，迪士尼週三收高 0.38% 至 174.45 美元，盤後下跌 4.67%，報每股 166.30 美元。

Q4 (10 月 2 日止) 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

EPS (不含一次性項目)：37 美分 vs. 51 美分 (Refinitiv 共識預期)

營收：年增 45% 至 185.3 億美元 vs. 187.9 億美元 (Refinitiv 共識預期)

串流服務

Disney+ 付費訂閱人數：新增 210 萬人，達 1.181 億人 vs. 1.254 億人 (StreetAccount 共識預期)

StreetAccount 共識預期意味著自第三季來新增訂閱 940 萬人，然而，新增付費訂閱人數雖不及分析師預期，但符合迪士尼預期。

執行長 Bob Chapek 曾在 9 月的高盛 Communacopia 會議上表示，Disney + 的成長遭遇一些阻力。迪士尼當時預期第四季新增串流付費訂閱人數為「偏低的個位數百萬人」。

Chapek 在財報電話會議上重申公司目標，即到 2024 年令 Disney + 用戶達到 2.3 億至 2.6 億人，他說：「我們仍聚焦長期管理 DTC (直接面向消費者) 業務，而不是看單季管理。」

迪士尼預計將在 2022 年第四季為 Disney+ 增加內容。

迪士尼財務長 McCarthy 表示：「第四季將是 Disney+ 歷史上首次通通在一季中釋出迪士尼、漫威、星球大戰、皮克斯和國家地理的原創內容，這會包括一些備受期待的作品，例如《驚奇女士》和《小木偶》。」

她補充，迪士尼預期，2022 財年下半年 Disney+ 新增訂閱人數將明顯多於上半年。Chapek 解釋，公司計劃透過第三季擴大 Disney+ 市場來實現此一成長，而上述的新內容將推動第四季的新增訂閱人數。

Disney+ 平均每位付費訂閱戶的每月營收 (ARPU)：年減 9% 至 4.12 美元。

迪士尼將 ARPU 下降歸因於 Disney+ Hotstar 訂閱比例較去年同期增高。在印尼和印度的 Disney+ 和 Hotstar 一同捆包價格較低，每月 ARPU 低於其他市場的 Disney + 服務，因此拉低了該季的整體平均。

迪士尼表示，截至第四季末，全部串流媒體 (Disney+、ESPN+ 和 Hulu) 的總訂閱人數為 1.79 億人。直接面向消費者 (DTC) 部門營收成長 38%，達 46 億美元。

ESPN+ 和 Hulu 的每月 ARPU 小幅上升。

內容銷售和許可

營收年增 9% 至 20 億美元。

營業虧損 6500 萬美元。

迪士尼第四季發行了《黑寡婦》、《自由人》和《尚氣與十環傳奇》等電影，並取得不錯的票房成績，但營運和行銷成本上漲，導致第四季該部門仍出現營業虧損 6500 萬美元。

McCarthy 說：「雖然電影院普遍重新開放，但我們的這項業務仍處於漫長且漸進式的復甦。」

迪士尼談論元宇宙

Chapek 對打造自家「元宇宙」表示贊同，這是數家公司一直在投資的沉浸式虛擬現實體驗。

「迄今我們的努力僅只是序幕，我們將能夠更緊密地連接實體世界和數位世界，讓我們在自家的迪士尼元宇宙中更無邊際界線地說故事。」Chapek 補充，他對元宇宙的無限潛力感到興奮。

遊樂園、體驗和產品集團

營收年增 26% 至 54.5 億美元

營業利益：6.40 億美元

隨著新冠疫苗接種人數增加，迪士尼主題公園的遊客人數在 2021 年下半年增加。迪士尼全球主題公園第四財季已經全面開放，旗下所有遊輪也都恢復航行。

自疫情爆發以來，該部門第三季終於交出營業利益，第四季進一步改善業績。

迪士尼表示，在整個 2021 財年，為了滿足政府規定並加強員工和客人的安全措施，預估相關總成本將達到 10 億美元。

美國週一取消自 2020 年初以來禁止國際旅客入境美國的規定。迪士尼表示，期待國際旅客重返美國的主題樂園，但估計在 2022 財年下半年之前，這類旅客流量不會對公司產生重大影響。McCarthy 表示，這是因為假期計畫需要更長的時間。