大略-KY看好中國中端飯店市場成長 拚拓經營規模

大略 - KY (4804-TW) 表示，看好中國的中端飯店市場具成長藍海，旗下飯店據點透過與中國本土飯店管理方合作加盟，經營連鎖品牌璞爵國際酒店、維也納酒店，未來計畫逐步擴展連鎖飯店營運規模。

目前大略運營有上海市維多利亞婚禮服務宴會廳，平均每檔客單價為人民幣 10 萬元，另有位於上海市的連鎖旅館璞爵酒店 2 家、1 家位於上海的維也納酒店，以及 1 家上海寶御酒店。

大略分析，中國一、二線城市的經濟型連鎖飯店高速成長黃金時期已過，反觀市場整體消費升級和大眾旅遊快速發展，帶動中端飯店消費需求不斷擴大。

大略觀察，近年在中國的國際飯店品牌紛紛開放中端品牌特許經營權，並與中國本土的飯店管理公司合作，雙方透過共同投資、共同建立新品牌、並由獨立團隊進行運營，來大規模推廣中端品牌。

據麥肯錫預計，到 2022 年中國中產階級家庭數將成長至 2.71 億，隨著中產階級人數成長，將成為中端飯店的消費主力，大略認為，未來中國中端飯店市場的潛在消費人數有望以年成長率 10% 左右的速度持續增加，計畫逐步擴展連鎖飯店營運規模。

另一方面，對於過往的主軸業務婚禮服務，大略認為，中國婚慶經過 30 年的高速增長，正面臨著轉型升級重要時期，婚慶行業競爭從區域、類別和局部服務等競爭已提升為品牌間的競爭，並朝專業化、正規化的方向發展。

因此，大略將持續提高婚慶從業人員的專業素養和服務品質，並迎合新人對於婚禮品質的追求與個性化的需求。