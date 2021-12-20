雲朗觀光佛羅倫斯新飯店將跨業結合豪宅、精品 明年Q2開出

雲品 (2748-TW) 所屬雲朗觀光集團今 (20) 日宣布，位於義大利佛羅倫斯最新複合式飯店物業 Palazzo Portinari Salviati 歷經長達 5 年修復，預計明年上半年開幕，此將是雲朗首度跨足飯店結合豪宅、精品店的複合式飯店物業。

雲朗觀光在國內有 10 處飯店據點，在義大利也擁有 7 處飯店和物業，此次最新複合式飯店物業 Palazzo Portinari Salviati 曾是義大利詩人但丁阿利吉耶里的繆斯女神貝雅特麗齊故居，今年適逢但丁逝世 700 周年，總計在義大利托斯卡尼當地共有 191 項相關紀念活動，受當地民眾高度關注和參與。

雲朗說明，Palazzo Portinari Salviati 位於佛羅倫斯百花大教堂正對面，自 15 世紀改建為宮殿後，相繼成為佛羅倫斯文藝復興時期 2 個最具影響力的傳奇家族 Portinari 和 Salviati 的故居，而貝雅特麗齊、麥地奇家族托斯卡尼大公爵科西莫一世也曾在此居住。

雲朗於 2016 年正式接手 Palazzo Portinari Salviati，耗時 5 年多的時間修復，預計明年第二季開幕試營運，除了飯店，也將結合豪宅、精品店成為複合式飯店物業，再現義大利的藝術歷史風華。

雲朗觀光強調，多年來集團抱持提升中西文化藝術交流的使命感，讓飯店不僅是提供旅人休憩住宿的場所，並成為促進文化藝術交流的橋樑，今年集團執行長張安平獲義大利總統頒贈高級別的義大利之星崇卿勳章，象徵台灣旅館業在義大利的努力，受當地政府肯定。