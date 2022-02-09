〈能源盤後〉市場關注伊朗核協、烏俄邊境僵局 原油收創近一周最低點

原油期貨價格周二 (8 日) 收創近一周來最低點，持續自 7 年高點回落，係因交易者密切關注美伊談判，該談判旨在讓伊朗重返國際核協議並允許該國恢復原油出口。

能源商品價格

3 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.96 美元或 2.2%，收每桶 89.36 美元，為最近月期貨 2 月 2 日以來最低收盤價。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.91 美元或 2.1%，收每桶 90.78 美元，也是自周三以來最低收盤價。

兩大基準原油期貨價格持續自上周登上的 2014 年 10 月初最高點回落。

3 月交割的天然氣期貨價格上升 0.4%，收每百萬 Btu 4.248 美元。

3 月交割的汽油期貨價格下跌 2.2%，收近每加侖 2.625 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.2%，收每加侖 2.793 美元。

市場主要推動力

西方強權與伊朗周二在維也納重啟談判，旨在恢復 2015 年核子協議。作為談判的間接參與者，美國於 2018 年在川普政權下退出了該協議，延長對伊朗的制裁，並阻止了伊朗大規模的原油出口。伊朗則違反協議地增加其濃縮鈾的數量和純度做為回應。

美拜登政府上周五放棄了對伊朗一些民用核子活動的制裁，觀察者將此視為伊朗重返 2015 年核子協議談判的一大進展。

瑞穗能源期貨執行董事 Robert Yawger 表示：「除了該談判傳出好氛圍，拜登政府也背負著降低通膨的壓力，而最快的解決之道就是降低能源價格。」

「我確實認為，比起每桶原油 50 美元來說，原油若到 90 美元的水準，拜登政府更有可能積極地想達成協議。」

交易者持續關注俄羅斯潛在入侵烏克蘭的相關發展。

CMC Markets UK 首席市場分析師 Michael Hewson 表示：「雖然有些人認為，重啟美伊核協談判會拖累原油價格，但事實上是，即使達成協議，也不會立竿見影地看到供應量變多。」

「俄烏邊境僵局適度緩和還更有可能稍微緩解供應問題。」他說。

美國能源資訊署 (EIA) 周三將公布上周 (2/4 止) 的原油供應報告。根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上周美國原油供應量增加 10 萬桶、汽油庫存增加 140 萬桶，但蒸餾油庫存減少 60 萬桶。

