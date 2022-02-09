〈台股盤前〉大盤仍有反彈空間 上檔反壓在18202月線位置

台北股市昨日在權值股台積電 (2330-TW) 尾盤下殺造成指數 K 線留上影線，終場大盤以上漲 66.26 點或 0.7% 作收，成交值 3209.65 億元，市場專家指出，台股仍有反彈空間，留意標的在人八貨櫃航運、航空個股，同時，更要留意 1 月個股的營收出爐及去年財報的數字。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，目前台股集中市場的上檔反壓將先看 18202 的月線壓力位置。

就美股今晨的收盤指數來看，美股道瓊指數上漲 371.65 點，或 1.06%，收 35,462.78 點。那斯達克指數上漲 178.79 點，或 1.28%，收 14,194.46 點。標普 500 指數上漲 37.67 點，或 0.84%，收 4,521.54 點。費城半導體指數上漲 82.79 點，或 2.40%，收 3,535.13 點。

美國科技五大天王僅 Meta 獨弱。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.85%；Meta(原臉書）(FB-US) 下跌 2.10%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.14%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.20%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.20%。同時，費半成分股齊揚。Marvell Technology (MRVL-US) 大漲 6.89%；安森美 (ON-US) 大漲 5.96%；AMD (AMD-US) 上漲 3.69%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.31%； NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.54%；應用材料 (AMAT-US) 漲 1.92%；美光 (MU-US) 上漲 4.02%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.00%。

而在美掛牌的台股 ADR 今晨則演出集體收紅。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 1.14%；日月光 ADR(ASX-US) 上漲 1.54%；聯電 ADR(UMC-US) 上漲 3.09%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.37%。

在台股重要訊息部分，隨著手機廠料源供應恢復正常，且銷售市況佳等多同重因素驅動下，台蘋果供應鏈軟硬板廠營收動能顯著回升，華通 (2313-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 與台郡 (6269-TW) 1 月營收都繳出亮眼成績，華通、台郡改寫同期新高、臻鼎則創同期次高。同時，台郡今天將召開法人說明會，除公布去年第四季獲利之外，也將提出首季營運的展望。