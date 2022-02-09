電金傳齊揚 台股漲185點收18151點 站回10日線

台股今 (9) 日開高走高，電子權值股買氣回溫，面板、PCB、IC 設計等也成為盤面多頭指標，加上金融、傳產股助攻，帶動指數尾盤急拉，終場上漲 185.2 點或 1.03%，收在 18151.76 點，成功站上萬八及 10 日線，成交值 2940.63 億元。

櫃買指數終場上漲 1.07%，收在 221 點，成交值 799.71 億元。上市櫃成交值合計 3740.34 億元。

權王台積電今天股價回神，一度衝上 637 元，終場漲 0.8%，收在 633 元；聯發科近來獲外資及本土券商力挺，尾盤漲勢放大，強勢勁揚逾 3%，收 1130 元；聯電、廣達、日月光投控、國巨等也有 1-2% 的漲幅。

貨櫃三雄連漲 2 天，今天開高後隨即湧現賣壓，長榮拉回平盤，陽明則收黑，僅萬海維持上漲走勢；航空雙雄仍獲買盤青睞，長榮航、華航均上漲超過 3%，此外，台驊投控、慧洋 -KY、台航、建新國際等皆表現不俗。

ABF 載板持續供不應求，外資維持南電、欣興及景碩的加碼評等，三雄今天持續獲資金青睞，欣興大漲近 8%、景碩同步漲近 7%，南電也有約 4% 的漲幅，其他 PCB 股交投都相當熱絡，台表科、楠梓電、燿華、泰詠等均在盤上表現。

資金回流 IC 設計族群，英特爾衝刺晶圓代工服務，找上矽智財 (IP) 三雄組成生態系，力旺、晶心科、M31 成長動能可期，力旺今天受激勵，股價急拉漲逾半根停板，創惟直奔漲停價 243 元，創掛牌以來新高，凌陽、義隆、偉詮電、智原等多檔漲勢都相當凌厲。