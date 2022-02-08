台股萬八得而復失 外資續提款晶圓雙雄逾2.2萬張

台股今 (8) 日在航運、金融領軍下，一度叩關萬八關卡，不過尾盤受台積電回落拖累，終場收在 17966 點，上漲 66 點，雖然三大法人合計買超 2.52 億元，但外資再賣超 24.97 億元，其中，晶圓雙雄聯電、台積電合計就遭砍逾 2.2 萬張，提款逾 63.29 億元。

期貨方面，外資今日續減碼 745 口空單，空單未平倉口數降至 3 萬口以內，達 29534 口，投信則加碼 369 口多單，多單未平倉口數來到 2012 口，自營商則減碼 515 口多單，多單未平倉口數來到 17225 口。

外資持續提款台股，面板雙虎中群創遭賣 25024 張居冠，友達也有 12811 張，晶圓雙雄聯電、台積電也各遭砍 14106 張、8742 張，合計雙雄今日再遭外資提款逾 63.29 億元，萬張之上的還有新光金 19072 張、國泰智能電動車 16792 張、中信電池及儲能 10213 張，其他還有華航、宏碁、日月光投控等。

外資買超方面，記憶體廠華邦電、旺宏各有 18237 張、9690 張，具美國基建題材的大成鋼也連日獲外資青睞，今再買超 13465 張，緯創則排名第三，買超 11440 張，具升息題材的玉山金、合庫金、彰銀、華南金同樣是外資追捧對象，其他還有鴻海、長榮、南紡等。

內資則持續扮演台股撐盤要角，投信今日續買超 39.42 億元，航空雙雄長榮航、華航各獲買超 17705 張、6130 張，位居一、二名，也與外資同步加碼華邦電 2999 張，其他買超標的還有中信金、強茂、元大高股息、永豐金、長榮、技嘉、萬海等。

賣超方面，投信續砍聯電，今日再賣超 16638 張居冠，提款逾 9 億元，矽晶圓族群也連兩日遭投信調節，合晶 2321 張、中美晶 1193 張、環球晶也遭賣 571 張，其他還包含南茂、泰鼎 - KY、茂達、國巨、聚陽、正隆等。