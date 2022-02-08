〈台股盤後〉台積電紅翻黑壓尾盤 萬八關卡得而復失

台股今 (8) 日在虎年多頭格局延續下，由電子、航運、金融、傳產等個股輪動，盤中一度叩關萬八關卡，但尾盤受台積電翻黑下挫影響，漲幅快速收斂，終場上漲 66.26 點或 0.37%，收在 17966.56 點，萬八關卡得而復失，成交量則較昨日放大到 3132.19 億元。

電子權值股方面，權王台積電早盤開高後，持續受賣壓影響，午盤過後即回測平盤，最後一盤更爆出萬張大量壓盤，終場下跌 7 元，收在 628 元，鴻海則相對強勢漲逾 2%，聯電也止跌反彈、上漲逾 1%，不過包含聯發科、台達電、日月光投控都在平盤上下震盪。

高價股則持續扮演撐盤要角，力守紅盤，股后信驊漲幅超過 3%，股王矽力 - KY、大立光、譜瑞 - KY、祥碩、AES-KY、旭隼等也都站穩盤上。

海空運族群仍是盤面焦點，貨櫃三雄延續昨日強勁走勢，萬海一度攻上漲停價位，終場仍漲逾 6%，長榮、陽明漲幅也達逾 4%，長榮航、華航漲幅也落在 2-3% 不等，金融族群同樣在升息利多下，輪動表態，華南金、合庫金、兆豐金漲幅都超過 2%，玉山金更站上 30 元大關。

反觀矽晶圓族群表現則持續弱勢，環球晶因收購世創破局，連兩個交易日走跌，今日續跌近 4%，台勝科、中美晶、合晶同步倒地。

觀察十九大類股動向，在貨櫃三雄、航空雙雄強勢表態下，航運類股成交比重放大到 25.9%，一度接近 3 成，電子族群成交比重則跌破 6 成，僅達 53.9%，金融族群則占約 5.2%。

展望台股後市，本周將由多檔指標電子科技大廠接棒召開法說會，預期將對今年產業景氣展望釋出方向，不過美國聯準會 3 月升息在即，市場資金追價意願有限，預期盤面上大型電子權值上漲空間有限，短期將以中小型股輪動表態為主。