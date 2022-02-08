台積電尾盤跳水 台股漲66點收17966點 萬八曇花一現

台股紅包資金陸續歸隊，今 (8) 日續由航運、金融族群領軍，帶領指數直奔萬八，一度站上 10 日線，不過，台積電尾盤湧現大量賣壓，股價跳水跌逾 1%，拖累加權指數漲幅收斂，終場漲 66.26 點，收在 17966.56 點，成交值 3132.19 億元。

櫃買指數終場上漲 0.77%，收在 218.65 點，成交值 681.18 億元。上市櫃成交值合計 3813.37 億元。

主要電子權值股持穩，台積電早盤一度漲至 645 元，盤中漲幅逐漸收斂，終場前最後一盤爆出逾 1 萬張大量，使得股價急速翻黑，下跌逾 1%，收 628 元；聯電、鴻海、大立光、瑞昱、研華等也有 1-2% 的漲幅。

航運股持續扮演撐盤要角，貨櫃三雄中以萬海漲逾 6% 最強勢，長榮、陽明也上漲 4%，航空雙雄長榮航、華航分別漲 3%、2%，其他包括遠雄港、新興、裕民、台航、中櫃等同樣表現不俗。整體上市運輸類股指數終場上漲 3.8%，為盤面強勢族群。

金融股仍獲多頭青睞，華南金、兆豐金強勢大漲逾 2%，元大金、台新金、第一金等也有 1% 以上的漲幅，不過，富邦金則在平盤附近震盪。至於昨天表現強勢的塑化股，今天普遍回檔，台塑、南亞下挫逾 1%，四寶中僅台塑化維持漲勢。