Arm收購案正式宣告破局 軟銀將推動Arm公開上市

輝達 (NVDA-US) 和軟銀集團週二 (8 日) 發布共同聲明，證實放棄 Arm 收購案的消息，這筆晶片業史上最大規模的重磅交易正式宣告失敗。

共同聲明指出，因面臨重大監管挑戰，兩家公司已同意不繼續推進收購交易，軟銀將自這筆失敗的交易中獲得 12.5 億美元的分手費，並計劃推動 Arm 的公開上市。

軟銀表示，Arm 將準備在截至 2023 年 3 月 31 日的會計年度內進行公開募股。Arm 執行長 Rene Haas 則稱，會盡快重啟上市計劃，上市地點在內等 IPO 細節仍有待確定。

輝達週二美股盤前跌 1.33%，暫報 244.60 美元。

輝達自 2020 年宣布將以 400 億美元價格自軟銀手中買下 Arm 以來，很快引起監管機構和同業的反對聲浪，這筆交易除了遭到美國聯邦貿易委員會 (FTC) 提起訴訟外，英國監管機構也宣布啟動調查，包含仰賴 Arm 晶片架構設計的高通 (QCOM-US)、微軟 (MSFT-US) 等大型科技公司也都公開反對。

這並非監管機構首度顛覆晶片業的重大交易，美國在 2018 年以國家安全為由，阻止博通 (AVGO-US) 以 1170 億美元收購高通，同一年內，高通與荷蘭晶片商恩智浦 (NXP-US) 的 440 億美元收購案，也因中國監管機構未放行而宣告失敗。