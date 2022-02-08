1月NFIB小企業信心指數創11個月來新高

美國全國獨立企業聯合會 (NFIB) 周二 (8 日) 公布的調查顯示，由於勞工持續短缺和材料價格上漲，1 月美國小企業信心跌至 11 個月低點。

NFIB 表示，1 月小企業樂觀指數下降 1.8 點至 97.1，為 2021 年 2 月以來的最低值。

勞動力稀缺和勞動成本上升仍然是企業擔心的主要領域。

隨著全球經濟從新冠疫情中反彈，在政府大規模紓困措施推動下，供應鏈陷入混亂，引發了通貨膨脹。如今疫情已經進入第三年，也擾亂了勞動力供應，使商品難以從工廠轉移到消費者手中。

截至 12 月底，職位空缺數接近創紀錄的 1090 萬個。

NFIB 調查顯示，參與民意調查的 1504 家小企業中有半數調高了員工薪酬，為 48 年來的最高讀數，較 12 月上升了 2 個百分點；也證實了政府資料中薪資增加。

約 27% 的小企業表示計畫在未來 3 個月內調升薪酬，較 12 月下降 5 個百分點，但仍處於歷史高位。

11% 的人表示勞動成本是最大的業務問題，較 12 月創下的 48 年歷史新高下降 2 個百分點。大約 23% 的人抱怨勞動力質量。

面對不斷上漲的勞動成本，小企業提高平均售價的比率躍升 4 個百分點至 61%，為 1974 年第 4 季以來最高水平。批發、製造、零售和建築業的價格上漲最為頻繁。

聯準會 (Fed) 預計下個月將開始升息至少 25 個基點，以抑制高通膨。經濟學家預計今年將升息多達 7 次。