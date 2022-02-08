第四期前瞻特別預算擬編列1800億元 年中進行審查

國發會今 (8) 日表示，今年將持續推動各項前瞻基礎建設，統計今年已編列 1057.706 億元預算，並預告將在今年年中進行第四期 (2023-2024 年) 前瞻計畫先期審查作業，共計編列約 1800 億元，將鎖定綠能、Å 世代半導體、IoT、AI、5G、資安等 5+2 產業創新及六大核心戰略產業。

國發會指出，疫情影響雖然無法避免，但政府推動各項前瞻性、永續性建設的腳步也不會停歇，今年度已編列 1057.706 億元，預期也有助提升我國經濟成長，並邁向智慧國家，其中，國中小學「班班有冷氣」政策累計已完成安裝 8 萬 8371 間教室，估本月底前將完成所有教室約 9 萬 2273 間安裝目標。

回顧去年，國發會表示，前瞻計畫第三期特別預算總計達 2298.305 億元，其中，去年度編列 1240.598 億元，統計至去年 12 月底執行數達 1144.752 億元，執行率 92.27%，包含執行班班有冷氣、桃竹幹管、伏流水、補助 5G 等計畫，整體達成率也較第二期同期增加 0.16 個百分點。

國發會說，在政府與民間共同努力下，去年除防疫工作維持一定水準外，經濟發展成績也優於預期，估去年經濟成長率將達 6.28%，創下 11 年新高，今年也可望延續出口、消費動能，加上國內外廠商擴大投資台灣，依行政院主計總處估今年經濟成長率將可望超過 4%。