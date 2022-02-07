移工專案引進2/15起取消積分制 第二階段印越菲泰全面開放

國內產業缺工嚴重，加上家庭移工需求迫切，勞動部今 (7) 日宣布，自 2 月 15 日起，啟動第二階段移工專案引進，第一階段的積分制將取消，雇主可從印尼、越南、菲律賓及泰國共 4 個來源國引進移工，不過，移工來台前，須在來源國完整接種疫苗。

指揮中心說明，第一階段移工專案引進將屆滿，在落實國內外相關防疫措施的前提下，評估移工引進不至影響社區防疫安全，且經確認移工來源國均已配合相關防疫措施。

指揮中心表示，自今年 2 月 15 日起，中央取消第一階段積分制引進方式，接續啟動第二階段移工專案引進，雇主可從印尼、越南、菲律賓及泰國等來源國引進移工。

指揮中心說明五項規範，首先，移工入境前，應已完整接種疫苗，並上傳接種證明至勞動部入出國移工機場關懷服務網，且經查核同意。

第二、雇主應安排移工至防疫旅館進行檢疫，並事前向防疫旅館所在直轄市或縣 (市) 政府備查。移工完成 14 天檢疫後，應於同一防疫旅館銜接 7 天自主健康管理，才能前往工作地點。

第三、指揮中心統籌調度集中檢疫床位，若有釋出可供入境移工使用時，勞動部得適時開放雇主提出申請，並依照移工取得入境簽證日期排序，依序入境。

第四、如因產業特殊需求，經各中央目的事業主管機關報指揮中心同意後，得規劃移工防疫宿舍，並統籌防疫宿舍管理責任。

第五、其他防疫措施均比照第一階段實施，包括來源國應減少海外訓練所人數、移工入境前應完成 PCR 檢測及一人一室隔離，以及購妥確診醫療保險，入境後立即 PCR 採檢，檢疫結束再次 PCR 採檢，後續銜接自主健康管理並依規定再做一次快篩。