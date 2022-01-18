〈國發會年終記者會〉今年經濟成長率上看4.6% 將推動成立物價預警機制

國發會今 (18) 日舉行年終記者會，展望未來，國發會主委龔明鑫說，預估今年台灣在投資、消費、出口動能延續下，經濟成長率將達 4.25%-4.6%，核心消費者物價指數 (CPI) 年增率估達 1.33%，也將推動成立上中下游物價預警機制。

國發會估 2022 年台灣經濟成長率將達 4.25%-4.6%，優於主計總處預期，失業率落在 3.7%-3.8%，人均 GDP 則為 34994-35113 美元，核心消費者物價指數 (CPI) 年增率達 1.33%，維持在目標區間 1-1.5% 之內。

龔明鑫說，今年台灣有三大動能支撐經濟成長，包含投資加碼、消費動能、出口穩定擴大等，其中，台商回台投資已落實約 1 兆元，加上延長方案估帶動的 9000 億元投資金額，推算還有逾 1.5 兆元金額待落實，此外，公務人員加薪也帶動民間加薪，有助消費動能延續。

展望今年，龔明鑫表示，國發會除持續推動六大核心戰略產業、雙語國家、重要國家政策管考、資金導入實質投資外，短期目標將著重整體經濟、穩定物價、完成第四期前瞻預算審議、地方創生、強化國際鏈接等五大目標。

在穩定物價上，龔明鑫補充，由於原物料進口會經由大盤商、中盤、下游等，過去管理的局處不同，且物價也會隨期貨價格改變，因此除行政院成立穩定物價小組外，國發會也將推動成立上中下游物價預警機制。

另一方面，龔明鑫說，前瞻預算第三期政府增加數位轉型、台商回台，分別擴大 5G 布建、產業園區，同時強化城鄉建設，未來第四期前瞻預算計畫審查時，將考慮納入淨零碳排目標以做調整，國際鏈結上也會強化台美、台日、台歐、東南亞等合作。