〈車市〉台灣奧迪打造純電生活圈2.0 領先同業與TAIL超快充服務合作

進口車商台灣奧迪今 (20) 日宣布，致力布局在台充電版圖，除了旗下 8 座 Audi 極速充電站已啟用服務，率先其他同業與 TAIL 特爾電力超快充服務展開合作，並持續串聯展間據點、都會購物商場、目的地飯店網絡等充電據點，積極打造 Audi 純電生活圈 2.0 ，藉此推動國內友善電動車環境。

此次台灣奧迪與 TAIL 特爾電力超快充服務品牌展開合作，將連結 TAIL 特爾電力旗下 200kW CCS1 高效充電站點、所有合作夥伴 DC 直流快充站與 Audi 極速充電站等全台 26 個快充服務站點，尤其超級快充可讓 Audi 車主充電 10 分鐘，即可行駛約 200 公里，更方便長途旅行。

台灣奧迪說明，目前 4 座充電站點包括台北士林福林、國道西螺服務區 (北上)、嘉義民雄和屏東楓港站已投入服務行列，全新台東市區日盛站、高雄三民區金獅站和台南永康區崑山站等 3 座新站點也將於農曆年前後陸續登場，除了超級快充站外，並同步增設目的地充電據點。

台灣奧迪總裁安薩瑞 (Rahil Ansari) 表示，期盼藉由與在地傑出充電營運商如 TAIL 特爾電力、Noodoe 、EV OASIS 和 EVALUE 等夥伴合作，擴大串聯全台多元充電服務據點。