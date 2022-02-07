雙北力拚2月底微解封 本周是重要觀察期

春節連假結束，今 (7) 日開工，台北市副市長蔡炳坤指出，預估有 150 萬人返回台北工作崗位上班，本周將是重要觀察期，若疫情穩定可朝「微解封」前進；新北市 11 日即將開學，市長侯友宜也表示，未來一周要觀察疫情變化，已要求學校全面戒備。

蔡炳坤今天上午前往懷生國中視察 BNT 疫苗施打狀況，對於台北市長柯文哲鼓勵企業快篩取代團拜，遭批矯枉過正，對此，蔡炳坤解釋，柯的意思是指「有症狀先做快篩」。

蔡炳坤說明，很多人在春節 9 天連假中回到中南部，預估開工約有 150 萬人回到北市工作崗位上班，因此，本周是觀察期，北市也會提供快篩試劑給診所，讓有症狀的民眾使用。

至於外界關注北市能否在 2 月底前微解封？蔡炳坤強調，會密切觀察疫情有無變化，若本周疫情穩定，可朝微解封方向前進，市府今早開始開會討論，對於微解封要先鬆綁哪些項目，先做功課，視疫情變化決定。

此外，侯友宜也被問及微解封議題，他表示，這個星期是非常重要的一個觀察期，2 月 11 日新北市校園開學，須觀察開學後孩子在這段時間的移動，是否成為防疫上的挑戰。

侯友宜進一步指出，還要觀察境外移入的染疫數量、全球變化及疫苗覆蓋率，呼籲民眾踴躍接種新冠疫苗。