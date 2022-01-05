〈美股熱門股〉Pinterest用戶不斷流失 遭古根漢降評砍目標價 慘跌9%

社群媒體平台 Pinterest(PINS-US) 遭華爾街著名投資機構古根漢（Guggenheim）降評並大砍目標價，原因是數據調查顯示該平台用戶正不斷流失，利空拖累 Pinterest 周二（4 日）股價下跌 9.01% 至每股 33.13 美元。

古根漢分析師 Michael Morris 援引 Pinterest Ads Manager 數據表示，該平台用戶數量已連續兩個月下滑，從去年 10 月的 2.293 億人開始下滑至 11 月的 2.269 億人，12 月用戶數再度減少至 2.18 億人。

古根漢還引用第三方研究公司 Apptopia 數據，結果顯示截至去年 12 月 15 日，Pinterest 的每日平均下載量有所下降，已連續四個月減少。古根漢預估，Pinterest 去年第四季月活躍用戶為 4.38 億人，低於預期的 4.47 億人。

Morris 表示，在用戶趨於穩定前對是否降評舉棋不定，然而鑒於用戶數據持續疲軟最終決定降評。Pinterest 去年第二季流失 2,400 萬位用戶，第三季再度流失 1,000 萬人。

儘管 Morris 仍認為 Pinterest 是有潛力的公司，但卻沒有如同業 Snap、推特 (TWTR-US) 等社群媒體般快速發展，此外 Pinterest 改善社群商務產品速度也遜於其他競爭對手。Pinterest 去年股價下跌近 45%。

根據 Snap Ads Manager 數據，Snap 用戶已連續 8 個月成長、且去年 12 月全球用戶數量較前月成長 0.8%，Snap(SNAP-US) 周二股價下跌 5.49% 至每股 44.03 美元。