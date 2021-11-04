Meta高層：臉書不再使用臉部辨識 但不包含元宇宙產品

面對監管機構的規則限制，以及個人隱私擔憂加劇，Meta (原臉書)(FB-US) 在日前宣布旗下媒體平台臉書將不再使用「臉部辨識軟體程式」，將刪除超過 10 億名用戶的臉部樣板，並關閉臉部辨識軟體。但是，Meta 發言人 Jason Grosse 澄清，儘管 Instagram 及旗下 Portal 設備沒有臉部辨識功能，但新承諾並不適用於元宇宙 (Metaverse) 產品。

事實上，Meta 早就已經在探索將生物識別技術融入在新興的元宇宙事業。Meta 還保留了「DeepFace」技術，這是一種支援照片臉部辨識功能的複雜演算法。

Grosse 表示：「我們相信，這項技術在未來實現正面的使用者體驗時，也能夠同時維護隱私、控制權和透明度，我們將繼續探索，並思索運算平台和設備在未來如何最好地滿足人們的需求。」

Meta 不排除在未來使用 DeepFace 技術，而包括谷歌 (GOOGL-US) 在內等企業，則是早已經將臉部辨識技術整合到安全監控攝影機中，未來的虛擬實境硬體預期也將收集大量生物辨識數據。

從 Meta 目前幾個正在進行的項目來看，該公司並沒有打算要停止收集人體相關數據。Meta 正在開發超擬真的數位化身，使人們可以操作自己的數位化身來遊走元宇宙，這將需要實時的臉部辨識追蹤，才能顯現在化身上。

Meta 計劃在明年推出的一款新虛擬實境頭盔中內建追踪人們眼睛和臉部運動的感測器。該公司目前還在考慮，是否要將臉部辨識技術也納入新推出的雷鵬智慧眼鏡中。