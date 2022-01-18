ILO：疫情拖累就業復甦 今年全球失業人數恐較疫情前高出11%

聯合國國際勞工組織 (ILO) 在週一 (17 日) 發布的一份報告中表示，在 Omicron 變種病毒持續肆虐下，全球勞動市場的復甦恐受到打擊，今年全球失業人數恐較疫情前高出約 11%。

報告中指出，全球就業市場復甦所需要的時間可能較原先預期更長，主因就是疫情進程的不確定性，預期失業率在 2023 年之前，都將維持在疫情爆發前的水準以上。

國際勞工組織估計，2022 年全球失業人數將為 2.07 億人，較疫情前 2019 年的 1.86 億人高出約 11%，報告也預料明年勞動力市場仍將表現疲弱。

報告中預估，對就業的干擾將持續到 2023 年，屆時工作崗位仍將較疫情前減少約 2700 萬個。報告中也指出，復甦將是緩慢且不確定的。

報告稱：「自上次公布預測以來，全球勞動力市場前景已經惡化，未來幾年內全球大部分地區的表現可能仍難以恢復到疫情前的水準。」

ILO 總幹事 Guy Ryder 表示，修訂預測有許多原因，其中最主要的因素就是疫情以及變種病毒持續蔓延，尤其是 Omicron。」

報告也指出，各地區的復甦速度不同，歐洲和北美地區表現出令人鼓舞的跡象，但是東南亞和南美地區則是相對落後。

報告中也預測，疫情對女性就業造成的影響，可能會在未來幾年內縮小，但是，與疫情爆發前相比，仍存在相當大的差距。

Ryder 說道：「女性重回職場的人數和比例與男性出現差異，導致人們擔憂，疫情會對職場性別造成負面影響。」