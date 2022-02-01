〈財報〉油氣價格飆升 埃克森美孚上季獲利超越預期 將開始回購股票

埃克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM-US) 周二 (1 日) 表示，由於石油和天然氣價格飆漲，第 4 季營收同比成長超過 80%。由於當前財務狀況更加強勁，該公司表示將在第 1 季開始回購股票。

盤前交易中，埃克森美孚股價上漲 2%。

這家石油巨頭上季不包括項目在內的每股獲利為 2.05 美元，高於 Refinitiv 調查分析師預期的 1.93 美元。營收為 849.7 億美元，未達分析師預期的 918.5 億美元。

上年同季該公司不計項目每股獲利 3 美分，銷售額 465.4 億美元。2021 年第 3 季該公司經調整後每股獲利為 1.58 美元，銷售額為 737.9 億美元。

在最近一季，埃克森美孚靠營運產生 480 億美元的現金流，這是自 2012 年以來的最高水平。該公司還在第 4 季額外償還了 90 億美元的債務，2021 年全年債務減少了 200 億美元；當前債務水平現已恢復到疫情前的水平。

該公司表示，將在 2022 年第 1 季開始回購股票，這是之前宣布在未來 12 至 24 個月回購高達 100 億美元股票方案的一部分。

該公司周一 (31 日) 宣布將其業務重組為 3 個部門，並將總部從德州 Irving 遷至休士頓。自 4 月 1 日起，該公司重組的 3 個部門分別為：上游、生產解決方案和低碳解決方案。該公司表示，精簡後的營運將提高效率並降低成本。

埃克森美孚 CEO Darren Woods 在財報聲明中表示，「我們全新的精簡業務結構是為進一步加強競爭優勢和增加股東價值而採取行動的另一個例子。」「我們在 2021 年取得了巨大進展，前瞻性計畫讓使我們在現金流和獲利成長、經營業績和能源轉型方面處於領先地位。」

埃克森美孚股價周一 (31 日) 上升至 2019 年以來的最高水平，較去年上漲 69%。

埃克森美孚受惠於石油和天然氣價格的回升。目前原油價格在 7 年多以來的最高水平附近徘徊，國際指標布蘭特原油上周五 (28 日) 自 2014 年 10 月以來首次站上 90 美元。

埃克森美孚表示，它 2021 年全年支出 166 億美元，符合預期。預測 2022 年該公司將支出 210 億至 240 億美元。