〈財報〉美鋼Q4喜憂參半 加碼5億美元股票回購 盤後漲逾2%

鋼鐵大廠美國鋼鐵 (X-US) 周四 (28 日) 美股盤後公布 2021 會計年度第四季財報，營收成長 119%，並宣布將再執行 5 億美元的庫藏股回購，激勵盤後股價上漲逾 2%。

美鋼執行長 David B. Burritt 表示，美鋼憑著低成本鐵礦石、小型煉鋼廠和優異的加工能力，將持續擴張市占率。

美鋼說，去年鋼市好年讓美鋼營運表現優異，要與股東共享獲利，將額外執行 5 億美元庫藏股計畫，再加上先前宣布的 3 億美元股票回購，未來庫藏股規模將達 8 億美元。



美鋼周四下跌 0.11% ，盤後宣布加碼庫藏股規模後上漲 2.15%，報每股 18.99 美元。

Q4 (截至 12/31) 財報關鍵數據

淨銷售額：56.22 億美元 vs 54 億美元 (FactSet 調查分析師預期)

調整後淨利：10.38 億美元

調整後整後 EBITDA：17.28 億美元

調整後 EPS (non-GAAP)：3.64 vs 4.37 美元 (FactSet 調查分析師預期)

全年財報關鍵數據

淨銷售額：202.75 億美元，年增 107%

調整後淨利：37.8 億美元

調整後整後 EBITDA：55.92 億美元

調整後 EPS (non-GAAP) 13.48 美元

美鋼第四季營收報 56.22 億美元，年增 119.4%，淨利較去年同期成長 20 倍。第四季總鋼鐵出貨量達 418.3 萬噸，其中 Flat-Rolled 佔 218.1 萬噸，美鋼歐洲佔 118.1 萬噸，Mini Mill 佔 68.1 萬噸，其餘為 Tubular 所生產。

產能利用率方面，Flat-Rolled 為 51%、美鋼歐洲 94%、Mini Mill 82%、Tubular 62%。

然而，加拿大鋼鐵廠 Stelco 上周示警，北美鋼市需求正在下滑，供給浮現過剩問題，未來幾個月市況將非常艱困。近期美國鋼價也大幅滑落，近三個月大跌 34%，並自疫情後高點下挫 40%，若鋼價回到 2019 年水平，恐還須承受 50% 的下跌。

鋼價持續下跌也拖累美鋼，該股近三個月跌幅達 20%，市場擔憂後市鋼鐵廠營收、獲利恐不如預期，現階段市場恐不願接這把下跌的刀子，可能要等到鋼價跌回至過往水平後，才願進場布局。