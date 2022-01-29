貝殼找房回擊渾水 做空報告毫無事實依據

美國知名做空機構「渾水」去年底再次出手，做空中概股房屋資訊平台「貝殼找房」，貝殼找房週五 (28 日) 公告，根據內部調查，審計委員會得出的結論，渾水報告中的相關指控是毫無事實依據。

渾水研究因賣空做假帳的瑞幸咖啡 (LKNCY-US) 股票，導致其股價大跌，而獲利豐碩，渾水去年底再出手做空貝殼找房。

渾水研究 2021 年 12 月 16 日發布做空報告，指控貝殼找房就和瑞幸咖啡一樣是巨大騙局。渾水質疑貝殼誇大新房總交易額、浮報傭金收入，而且存在大量「幽靈店」、虛報門店數量與經紀人數。

這份做空報告出爐後，引發貝殼找房 (BEKE-US) 股價大地震，貝殼找房隨即指定三位獨立董事組成公司審計委員會，立即就渾水報告中的指控展開內部調查，還聘請獨立第三方顧問為內部調查提供協助。

貝殼找房週五公告，該公司目前內部調查已實質性完成，根據審計委員會得出結論，渾水報告中的相關指控是毫無事實依據。

貝殼找房表示，該公司秉持誠實可信作為核心價值觀之一併融入自身 DNA 中，並嚴格執行對商業欺詐行為零容忍的政策，對自身堅實的業務基礎充滿信心，並將繼續專注成為服務中國 3 億家庭的新居住服務商的願景而持續努力。

截稿前，貝殼找房 (BEKE-US) 下跌 0.49% 暫報每股 18.44 美元。