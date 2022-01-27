美國擬審查企業未來在中國的投資 研究：43%直接投資將受影響

美國眾議院版中國和半導體相關立法的最新版本，因包含《國家關鍵能力防護法案 (National Critical Capabilities Defense Act)》，可能會讓一些投資人感到不安。

榮鼎諮詢 (Rhodium Group) 表示，這項法案要對其企業未來在中國的投資進行審查，以降低國家安全的風險；如果成功立法，可能會顯著減緩新的投資交易，並迫使美國企業重新評估現有業務。

根據榮鼎周三 (26 日) 估計，在過去 20 年中，多達 43% 的外國直接投資交易，可能屬於這項法案的審查範圍。

根據法案，未來將設立一個由美國貿易代表辦公室領導的委員會。凡是可能導致「國家關鍵能力」向「引起疑慮國家」轉移的投資，都將由這個委員會負責審查，並協助阻止美國公司這類海外投資。

包括合夥人 Thilo Hanemann 在內的作者指出，雖然榮鼎的研究不是對未來影響的估計，但確實強調了該法案對「關鍵」行業的定義範圍有多廣，並指出，僅中國需要申報的投資交易數量就很大。

報告稱，它強調了縮小定義和澄清流程的必要性，以提高可預測性並避免個別交易的政治化，特別是根據該法案，國會議員還可能可以發起調查。

不過，就目前而言，法案通過的可能性似乎很低，因為類似的措施在參議院已被否決。

獨立政策研究公司 Beacon 的報告認為，儘管相關措施得到了兩黨和兩院制的支持，但這遭到強烈的商業利益一致反對，最後是否會被納入最終法案令人懷疑。