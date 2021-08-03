獲利優先！美鋼鐵業重質不重量 鋼價上漲趨勢估將延續

美國熱軋鋼捲今年價格飆升逾 80%，上半年漲幅已創下 2009 年來紀錄，表現超越其他大宗商品。儘管市況仍供不應求，但鋼鐵業目前大多尚未宣佈新的擴產計畫，而是專注創造更多獲利，意味著這波上漲趨勢可望延續。

彭博分析師 Andrew Cosgrove 表示，今年美國鋼鐵消費量約為 1.04 億噸，預估 2022 年約 1.08 億噸。美國鋼鐵業今年產量約 8700 萬噸，明年 9100 萬噸，加上明年底投產的產能約為每年 460 萬噸，預估仍將是供不應求的局面。

除了來自美國的需求，中國到歐洲也正在搶奪全球有限的鋼鐵供給，同時間，美國還面臨外來進口關稅的額外成本壓力。

Cleveland-Cliffs (CLF-US) 執行長 Lourenco Goncalves 表示，現階段不會大幅擴產，因為這終將導致供過於求，使價格惡化，他們將重視產品價值，而非產量。

研究鋼鐵業 40 年的獨立顧問 Michelle Applebaum 表示，鋼鐵業財務部門擁有過去沒有的發言權，該產業現在多為了獲利而非產能，這是一個真正的產業變化。

鋼價大漲加劇人們的擔憂，因為成本上升可能會危及脆弱的經濟復甦。曳引機製造商 AGCO 表示，在鋼鐵價格飛漲的情況下，農民正減緩購機器的速度；歐洲最大風電機製造商西門子歌美颯 (SGRE) 發布獲利預警，表示利潤正受到成本飆升所波及。

不過，一部分市場人士仍認為鋼市需求將放緩，Keybanc 市場分析師 Phil Gibbs 表示，汽車需求可能不如原先預計旺盛，由於半導體晶片短缺迫使汽車業在等待原料時增加庫存，市場基本上已經恢復到疫情前的需求水準。

Gibbs 說：「供需失衡正朝平衡點邁進，現在是市場緊縮的最後一場狂熱，我們認為已經進入適度的供應過剩局面，唯一能解釋價格不墜的因素是，目前鋼鐵業者還有很多積壓訂單待消化。」

根據美國鋼鐵業者在第二季電話會議的說法，待完成訂單處於歷史高點，預計到 2021 年需求仍將居高不下，他們將在第三季再次交出創紀錄的獲利，進一步支撐鋼鐵業的榮景。

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