聯準會維持利率不變但宣佈“很快”升息

聯準會會議維持利率不變，市場注意力都放到了 3 月會議，目前最大膽的猜測是，聯準 會今年升息次數將多達四次。美國主要股指盤中應聲下挫並收低，但美元聞訊上漲。

對於聯準會今年 “首秀” 市場有諸多期待。市場預計此次會議不會升息，但留意著聯準 會的預測及其可能開始正常化貨幣政策的時間。 面對遠高於 2% 的通膨率和增強的勞動力市場（特別是薪資增長方面），FOMC 預計上調 聯邦基金利率目標區間的時機很快成熟。 除此以外，FOMC 還決定繼續收緊每月資產購買淨額，在 3 月初退出資產購買計畫。 FOMC 將從 2 月開始增持美債，每月幅度至少達到 200 億美元，同時增持抵押支持證券， 每月幅度至少達到 100 億美元。 聯準會增持的目的是確保市場繼續順暢運行、保持寬鬆的融資環境，為信貸資金流入家 庭和企業營造良好的條件。 如此一來，市場與投資者的注意力都放到了 3 月會議，並且預計聯準會屆時開始緊縮銀 根。目前市場上最大膽的猜測是，聯準會今年升息次數多達四次。 目標概率表顯示，聯準會在 3 月 16 日會議將利率區間上調至 0.25% - 0.5% 的幾率為 93.4%， 而在 FOMC 決議公佈之前，這個數字為 87.7%。升息幾率數字的上升值得注意。

聯準會主席鮑爾在 FOMC 決議發佈後發表的聲明中表示：“貨幣政策決策官員擁有充足 的升息空間且不會危及勞動力市場。” 此番言論被解讀為比預期刺耳（強硬），美國主 要股指應聲下挫並收低，但美元聞訊上漲。 聯準會決議對美元和華爾街的影響 美元受益於聯準會決議，上漲至 3 周高點，僅當天漲幅就達到 0.54%。升息是美國發出 經濟 “安全” 的訊號，刺激投資者開始買入這個先進國家的債券，也推高美元。 衡量美元兌一攬子先進國家貨幣走勢的美元指數，其圖表進一步證實了這點。我們可以 看到，2021 年 5 月以來的上漲趨勢穩健可靠。美元指數今天收復 50 天均線，收盤打破 去年 11 月形成的下降趨勢線，暫時阻止了高點繼續下降。

美元如果休整後守住今天的漲勢，後市第一目標可能在前高點 96.85，再往上可能上攻 阻力位 100。但如果再度調整，或許又一次下看支撐位 94.83。 而 S&P500 指數當天收低。該股指開局良好，最高斬獲 2% 的漲幅，但這一切在 FOMC 決 議發佈後化為泡影。為了抗擊正影響美國的頑固通膨，聯準會在行動。利率上漲提高企 業融資成本，最終影響企業，特別是科技公司等 “成長” 型公司的業績。

S&P500 指數圖表顯示其再度考驗 4300 支撐位，但早盤曾一度摸至 200 天均線（請看紫 色線）。最終不敵聯準會決議的影響，當天小幅收低 0.15%。 S&P500 指數的 RSI 沒有走出超賣區域，價格反彈的高度可能無法超過 200 天均線所在的 4440。所以，該股指短線並不看好，或許在當前調整勢能的帶動下回到 4300。

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