〈央行理監事會揭密〉多位理事有意Q1討論升息 以緩和通膨和房價

台灣央行今 (27) 日公布去年第四季理監事會議議事錄摘要，多位理事對未來貨幣政策走向表達看法，有理事提出，若通膨壓力過高，第一季或可考慮提升政策利率，且貨幣政策緩步正常化可紓緩房價上漲壓力。

有位理事認為，央行除密切觀察聯準會貨幣政策調整外，2022 年第一季宜妥善思考，國內通膨預期心理的影響和未來物價可能的走勢，適時調整貨幣政策。

有名理事也指出，央行貨幣政策向來持穩健態度，除非國內通膨壓力過大，否則均採緩步調升利率的穩健政策，未來若通膨壓力過高，下次會議或可考慮提升政策利率。

另位理事表示，就目前觀之，台灣通膨雖不若美國嚴重，但若長期觀察通膨，則過去二十年美國平均通膨逾 2%，台灣則約 0.95%，事實上，其他以 2% 做為通膨目標的國家，當其通膨超過 1 個百分點 (即達 3%) 時就會密切關注，同理，台灣超過 2% 即應特別留意。

有名理事表態，無論是通膨或房價問題，過去 20 年基本上我國以寬鬆為基調的貨幣政策，宜做較大的轉變。

另有位理事認為，國內貨幣情勢長期寬鬆，與儲蓄過高、投資不足，導致市場資金充沛有關，未來宜密切關注超額儲蓄是否繼續擴大，若我國投資能維持穩健成長、基本面佳，則央行應可接受較高的通膨率。

也有理事指出， 在目前國內景氣擴張情況下，似可使貨幣政策緩步正常化，同時可紓緩房價上漲壓力。

有位理事表示，未來宜視國內通膨展望、疫情受創產業復甦情形和主要經濟體升息動向，調整央行貨幣政策。